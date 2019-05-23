Политика
США пригрозили Турции «крайне негативными последствиями» покупки С-400Взгляд.ру вчера в 18:32
Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
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Госдеп пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию
Московский Комсомолецвчера в 18:19
Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400
Газета.Ruвчера в 18:46
США пригрозили крайне негативными последствиями в случае поставки С-400 в Турцию
Коммерсантъвчера в 18:18
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
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Один из любимцев армейской торсиды Кори Хиггинс, действующий контракт которого с ЦСКА истекает уже в июне текущего года, готов остаться в рядах столичной команды, - в этом поклонников клуба заверил агент баскетболиста Никос Спанос.
Обновлено вчера в 18:59
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Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты
МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
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Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины поручила возбудить уголовное дело против Петра Порошенко.
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Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
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Пьяный священник напал с ножом на монаха Троице-Сергиевой Лавры
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В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
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Четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз 2.1а» обнаружены в Якутии
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Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
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Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собираться в России. Производство планируют наладить на заводе Derways в Карачаево-Черкессии.
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За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Зеленский подписал указ о роспуске Рады и внеочередных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. В документе также назначена дата внеочередных парламентских выборов.
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