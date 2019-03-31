Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и КубыГазета.Ru 11:45
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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Политика
Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
Обновлено в 13:16
Политика
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир*
Евросоюз выразил протест России в связи с арестами крымско-татарских активистов по новому делу Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России и признана террористической).
Обновлено в 10:30
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Возле здания ЦИК Украины в Киеве собрались десятки молодых людей
В полиции Киева оценивают обстановку возле здания избиркома как спокойную.
Обновлено в 12:30
Политика
Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром»
Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
Обновлено в 12:07
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро
По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
Обновлено в 06:13
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика
Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске
Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Сегодня на Украине выбирают президента страны. На пост претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 12:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины
Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Здоровье
В тюменском «Роднике» широко применяется ингаляционная терапия
В тюменском реабилитационном центре «Родник» для лечения и оздоровления детей широко применяется ингаляционная терапия.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине
Неизвестный мужчина бросил зажигательную смесь на одном из избирательных участков в городе Борзна в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Украина объявила о ракетных пусках в 100 километрах от Крыма
Украина намерена провести ракетные пуски в 100 километрах от Крыма.
Обновлено в 10:21
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика
Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Политика
На Украине проходят выборы президента
Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55