Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и КубыГазета.Ru 11:45

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

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США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
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На Украине проходят выборы президента

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