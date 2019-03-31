Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и КубыГазета.Ru 11:45

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

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Американский дипломат пригрозил России расплатой за поддержку Мадуро

Московский Комсомолец11:42

США вскоре объявят новые санкции против России из-за Венесуэлы

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В Госдепе заявили, что Помпео вскоре примет решение о мерах против РФ в связи с Венесуэлой

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В США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро

Известия11:50

Абрамс анонсировал санкции против РФ из-за поддержки Мадуро

News.ru11:26
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Политика

Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым

Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
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Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Обновлено в 09:26
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Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

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Политика

Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети

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Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

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Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

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Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

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ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
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Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
Обновлено в 09:49
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
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Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
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25-летняя волгоградка погибла на Бали

В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
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Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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Происшествия

Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным

"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Политика

В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО

НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Резо Гигинеишвили подружилась с Надеждой Оболенцевой

Анастасия Кочеткова, экс-супруга Резо Гигинеишвили, познакомилась с нынешний возлюбленной режиссера — Надеждой Оболенцевой.
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Крупное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле

Без света остались жители 21-го региона Венесуэлы. Об этом 30 марта сообщила газета El Nacional.
Обновлено вчера в 07:37
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Футбол

Нобоа рассказал о вдохновляющей речи Семака в перерыве

По словам Нобоа, на игру хорошо повлияла речь главного тренера Сергея Семака в перерыве.
Обновлено в 10:52
Происшествия

На востоке Чечни сгорела мечеть

В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Общество

Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей

В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
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Политика

Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
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Музыка

Шнуров пошутил про «экстремизм» в творчестве Королёвой

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Экономика

В России изменятся правила начисления зарплат

Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
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