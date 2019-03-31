Политика
США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и КубыГазета.Ru 11:45
Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
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Политика
Пореченков в ответ на оскорбление назвал Зеленского унылым
Сторонники действующего президента Украины Петра Порошенко усмотрели в записях свидетельства реальной поддержки Россией Зеленского.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Сатановский назвал причину «истерики» НАТО из-за Крыма
Негативная реакция НАТО на воссоединение Крыма с Россией связана с тем, что Альянс не смог «прибрать к рукам» полуостров, считает политолог и глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Обновлено в 09:26
Общество
Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром
К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Обновлено в 10:25
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Политика
В Киевской области изъяли 600 кг героина
Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
Обновлено в 09:49
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Происшествия
25-летняя волгоградка погибла на Бали
В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
Обновлено в 03:22
Политика
Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным
"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
Spiegel рассказал об «экзистенциальном кризисе» НАТО
НАТО погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.
Обновлено в 08:30
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Бывшая жена Резо Гигинеишвили подружилась с Надеждой Оболенцевой
Анастасия Кочеткова, экс-супруга Резо Гигинеишвили, познакомилась с нынешний возлюбленной режиссера — Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Крупное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле
Без света остались жители 21-го региона Венесуэлы. Об этом 30 марта сообщила газета El Nacional.
Обновлено вчера в 07:37
Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире
Обновлено в 07:33
Футбол
Нобоа рассказал о вдохновляющей речи Семака в перерыве
По словам Нобоа, на игру хорошо повлияла речь главного тренера Сергея Семака в перерыве.
Обновлено в 10:52
Происшествия
На востоке Чечни сгорела мечеть
В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Общество
Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей
В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Политика
Эмир Катара покинул саммит ЛАГ без объяснения причин
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани без объяснения причин покинул саммит Лиги арабских государств в Тунисе (ЛАГ).
Обновлено в 10:16
Музыка
Шнуров пошутил про «экстремизм» в творчестве Королёвой
Обновлено в 11:33
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения
Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10