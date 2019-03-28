Политика

США пригрозили России санкциями из-за ВенесуэлыРИА Новости 15:20

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу. Трансляция брифинга опубликована на официальной странице Госдепартамента в Twitter.
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В США предупредили о возможных санкциях против России из-за Венесуэлы

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Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

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Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
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Обновлено вчера в 13:39
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В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
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Британские истребители сопроводили Ту-160 над Северным морем

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Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
Обновлено вчера в 08:00
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Бейонсе и Джей Зи получили премию «Авангард» Альянса геев и лесбиянок

Обновлено в 10:50
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Подростки объяснили, зачем осквернили Вечный огонь на Кубани

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
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Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
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Последний день агитации: кандидаты в президенты Украины торопятся раздать избирателям деньги

На Украине сегодня последний день агитации, и поэтому кандидаты стараются использовать оставшееся время по максимуму.
Обновлено в 14:44
Политика

Украинский политик сравнил Порошенко с Бандерой и вурдалаком

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«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
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«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
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Изнер вышел в финал турнира в Майами

Американский теннисист Джон Изнер вышел в финал соревнований категории «Мастерс» в Майами (США).
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ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино

В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
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Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
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Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
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ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишние данные у клиентов

Речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
Обновлено в 04:49
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