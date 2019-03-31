Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроРИА Новости 12:37
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Дипломат отметил, что Москва и Гавана - основные сторонники президента Венесуэлы, и Вашингтон не оставит их действия в регионе без внимания.
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Политика
Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками
Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Экономика
Россиян защитят от зарплатного рабства
Работник сможет сменить зарплатный банк, уведомив об этом работодателя с 5 до 15 дней.
Обновлено 29 марта в 14:11
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Политика
Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Теннис
Федерер стал победителем турнира в Майами
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Футбол
Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика
В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине
ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено в 14:57
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
Обновлено в 14:01
Общество
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Ученые назвали возраст, в котором наступает старость
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске
Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу
"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Здоровье
К общительным людям помощь при инсульте приходит с опозданием
К общительным людям, для которых типичны активность в соцсетях и тесные контакты с членами семьи, помощь при инсульте приходит с замедлением.
Обновлено в 11:34
Экономика
«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года
Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Зеленский рассказал о первых визитах после выборов
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39