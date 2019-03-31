Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроРИА Новости 12:37

Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Дипломат отметил, что Москва и Гавана - основные сторонники президента Венесуэлы, и Вашингтон не оставит их действия в регионе без внимания.
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США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Газета.Ru14:46

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

РИА Новости12:37

Спецпредставитель США оценил сроки пребывания Мадуро во главе страны

Известия13:03

США пообещали свергнуть президента Венесуэлы до конца года

Росбалт12:57

Спецпредставитель США полагает, что Мадуро лишится власти раньше, чем через год

ТАСС12:07

Спецпредставитель США оценил шансы Мадуро сохранить власть в Венесуэле

ФАН12:59

В США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Мадуро

RT на русском10:58
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Политика

Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками

Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Экономика

Россиян защитят от зарплатного рабства

Работник сможет сменить зарплатный банк, уведомив об этом работодателя с 5 до 15 дней.
Обновлено 29 марта в 14:11
Авто

Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России

По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

Обновлено в 13:24
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Политика

Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине

Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Теннис

Федерер стал победителем турнира в Майами

Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Издание Foxtrot Alpha оценило новый российский беспилотник-перехватчик, вооруженный автоматическим карабином «Вепрь-12».
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас рассмешил поклонников новым видео с участием своих детей

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

Обновлено в 10:00
Футбол

Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика

В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Обновлено в 14:57
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Футбол

«Болонья» вырвала победу в матче с «Сассуоло»

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Чилийский защитник «Болоньи» Эрик Пульгар открыл счет в матче с пенальти.
Обновлено в 14:01
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

Обновлено в 08:27
Здоровье

Ученые назвали возраст, в котором наступает старость

Обновлено вчера в 07:38
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на Аляске

Суд Аляски признал незаконным указ президента США о нефтедобыче в этом штате.
Обновлено в 10:36
Хоккей

«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию», Бучневич забросил шайбу

"Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 3:0. Один из голов забил российский нападающий Павел Бучневич.
Обновлено в 14:55
Здоровье

К общительным людям помощь при инсульте приходит с опозданием

К общительным людям, для которых типичны активность в соцсетях и тесные контакты с членами семьи, помощь при инсульте приходит с замедлением.
Обновлено в 11:34
Экономика

«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года

Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»

Обновлено в 09:14
Политика

Зеленский рассказал о первых визитах после выборов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
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