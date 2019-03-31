Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроLenta.ru 15:10
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро.
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Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их заплатить за это.
— Эллиот Абрамс, американский политикМойка78 14:45
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
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Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
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Общество
В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок
Обновлено в 07:39
Интернет
Цукерберг выступает за регулирование Интернета
В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
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Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
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Автоспорт
Себастьян Феттель: Мой темп не соответствовал ожиданиям
Себастьян Феттель расстроен итогами гонки в Бахрейне, где стартовал вторым и финишировал пятым.
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Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
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Политика
Явка на выборах на Украине достигла почти 44%
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Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:25
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Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции
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Экономика
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Обновлено вчера в 06:05
Экономика
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Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет.
Обновлено в 16:05
Политика
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Обновлено в 17:35
Общество
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Обновлено в 15:11
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено в 15:00
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
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В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе
Обновлено в 17:16
Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»
Обновлено в 12:47
Здоровье
В России начинается дополнительная иммунизация против кори
Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Зидан объяснил, почему выпустил сына на матч с «Уэской»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч чемпионата Испании против "Уэски" (3:2). В игре место в воротах занял сын французского специалиста Лука Зидан.
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Политика
Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
Обновлено в 17:05
Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
Журналист Муждабаев предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей.
Обновлено в 16:49
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26