США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроLenta.ru 15:10

Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их заплатить за это.

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро.

Спорт Авербух: все старались помочь Медведевой Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

Интернет Цукерберг выступает за регулирование Интернета В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.

Автоспорт Себастьян Феттель: Мой темп не соответствовал ожиданиям Себастьян Феттель расстроен итогами гонки в Бахрейне, где стартовал вторым и финишировал пятым.

Единоборства Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.

Футбол ЦСКА — Уфа 2:2 Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Кризис, который не выходит из головы Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Политика СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.

Финансы Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Здоровье В России начинается дополнительная иммунизация против кори Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Зидан объяснил, почему выпустил сына на матч с «Уэской» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч чемпионата Испании против "Уэски" (3:2). В игре место в воротах занял сын французского специалиста Лука Зидан.

Политика Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.

Политика Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2» Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.

Политика Журналист Муждабаев предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей.