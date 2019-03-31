Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроLenta.ru 15:10
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро.
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Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их заплатить за это.
— Эллиот Абрамс, американский политикМойка78 14:45
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Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Политика
ЦИК Украины подсчитал явку на выборах
Обновлено в 17:54
Политика
Стали известны результаты экзитполов на выборах президента Украины
Актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко прошли во второй тур голосования, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Грузовик, автобус и легковушка столкнулись в ТиНАО
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок
Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
В Тунисе задержан боевик ИГ, проникший на саммит ЛАГ
Согласно имеющейся информации, экстремист нелегально попал на территорию Туниса из Ливии Боевик террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), проникший на саммит Лиги арабских государств, был задержан в воскресенье подразделениями сил безопасности Туниса, передает ТАСС.
Обновлено в 17:51
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Обновлено в 12:37
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в мечети на северо-востоке Москвы
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в мечети по адресу: ул. Хачатуряна, д. 8, корп. 1. Ведется проверка на предмет угрозы взрыва», - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 10:12
Автоспорт
В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя
В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено в 18:01
Общество
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Общество
Любовный гороскоп на апрель: Близнецов ждет судьбоносная встреча, Львы – в пучине страстей
Что советуют в делах сердечных звёзды, расскажет любовный гороскоп на апрель 2019, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Музыка
Сахалинские музыканты покорили «Цветок Мугунхва в Сеуле»
С 24 по 31 марта в Корее проходил международный фестиваль-конкурс Цветок Мугунхва в Сеуле .
Обновлено в 18:51
Происшествия
В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами
Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.
Обновлено в 18:58
Здоровье
Главных врачей Самарской области попросили не сопротивляться информатизации под угрозой увольнения
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал понять, что не намерен больше терпеть отсутствие внятной региональной концепции информатизации здравоохранения и саботаж цифровизации отрасли со стороны главных врачей ЛПУ.
Обновлено в 17:06
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44