Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроLenta.ru 15:10
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро.
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Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их заплатить за это.
— Эллиот Абрамс, американский политикМойка78 14:45
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Политика
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Политика
Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма после второго тура
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 11:55
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов
Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок
Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Общество
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
КНДР назвала терактом нападение на свое посольство в Мадриде
Северная Корея назвала «серьезной террористической атакой» нападение на свое посольство в Мадриде в феврале 2019 года.
Обновлено в 05:30
Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Культура
Из музея в ОАЭ исчез «Спаситель мира» да Винчи
Издание The New York Times сообщило о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" ("Salvator Mundi") из филиала парижского Лувра в Абу-Даби, столице ОАЭ.
Обновлено в 09:11
Политика
Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине
Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
Обновлено в 14:19
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в 21-м туре премьер-лиги
ЦСКА сыграл вничью с Уфой (2:2) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена в Москве.
Обновлено в 11:27
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Футбол
Главный тренер «Кардиффа» назвал английских судей худшими в мире
Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок раскритиковал арбитров после поражения в матче АПЛ от "Челси" (1:2). Лондонцы один из мячей забили из явного офсайда.
Обновлено в 12:44
Политика
Косачев не исключил непризнания Россией итогов выборов на Украине
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил непризнания Россией итогов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:26
Экономика
В Крыму объем инвестиций в основной капитал вырос в шесть раз
В Крыму за четыре последних года общий объем инвестиций в основной капитал вырос более чем в шесть раз: с 47,6 млрд рублей в 2015 году до 296 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Максим Галкин пожаловался, что никак не может похудеть
Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
Обновлено в 11:41
Футбол
Серия А. «Лацио» в гостях обыграл «Интер»
Гол полузащитника Сергея Милинковича-Савича принес «Лацио» гостевую победу над «Интером» в Серии А. По итогам встречи 29-го тура римляне набрали 48 очков и вышли на шестое место.
Обновлено в 16:26
Футбол
Реал — Уэска 3:2
Обновлено в 14:56
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
Обновлено в 14:39
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
Обновлено в 13:30
Политика
В Сети опубликованы первые экзитполы с выборов на Украине
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой
Хореографию для Пугачевой ставят Егор Дружинин и Алла Духова, руководитель балета Todes.
Обновлено в 13:00
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17