Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку МадуроLenta.ru 15:10

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в эфире CNN рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, Вашингтон не оставит без внимания действия Москвы и Гаваны, которые выступают как основные сторонники Мадуро.
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Эллиот Абрамс
Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их заплатить за это.
— Эллиот Абрамс, американский политикМойка78 14:45

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США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

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