Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за ВенесуэлыRT на русском 18:24
России не следует исходить из того, что у неё есть полная свобода действия в Венесуэле, заявил спецпредставитель Белого дома по Боливарианской Республике Эллиотт Абрамс. По его словам, Москве следует помнить о возможности санкций со стороны Вашингтона по венесуэльскому направлению.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Интерфакс - Россия08:11
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США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой
Новостной фронт14:35
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Политика
Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено в 15:52
Финансы
ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишние данные у клиентов
Речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.
Обновлено в 04:49
Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепа
Науэрт перешла на работу в образовательную программу Fulbright. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт остваила свой пост.
Обновлено в 19:03
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Автоспорт
Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех
Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Общество
В Благовещенске увеличат штат мэрии
За расширение штата городские депутаты проголосовали на том же заседании, на котором были внесены изменения в Устав.
Обновлено в 04:55
Политика
Медведев высказался против беспредела в Интернете
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что представителям власти необходимо быть готовыми к критике со стороны пользователей Сети.
Обновлено в 08:42
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
В Индии пришли к выводу о том, что Ми-17 могла сбить собственная ПВО
По предварительным данным следствия, Ми-17 был ошибочно сбит именно зенитной ракетой.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведёт доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Авто
В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей
Обновлено в 12:04
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено в 09:16
Технологии
В РФ создана нейросеть, способная составить резюме по фото соискателя
В основе нейросети от Superjob лежит анализ свыше 25-ти миллионов фотографий.
Обновлено в 10:39
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58