США пригрозили России новыми санкциями из-за ВенесуэлыRT на русском 18:24

с чего всё началось

России не следует исходить из того, что у неё есть полная свобода действия в Венесуэле, заявил спецпредставитель Белого дома по Боливарианской Республике Эллиотт Абрамс. По его словам, Москве следует помнить о возможности санкций со стороны Вашингтона по венесуэльскому направлению.

Политика Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.

Финансы ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишние данные у клиентов Речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.

Политика Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепа Науэрт перешла на работу в образовательную программу Fulbright. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт остваила свой пост.

Религия В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

Экономика Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Финансы ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.

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Автоспорт Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.

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Политика Медведев высказался против беспредела в Интернете Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что представителям власти необходимо быть готовыми к критике со стороны пользователей Сети.

Культура Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.

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Происшествия В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.

Происшествия Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.

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