США пригрозили России новыми санкциями из-за ВенесуэлыРИА Новости вчера в 15:20

с чего всё началось

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу. Трансляция брифинга опубликована на официальной странице Госдепартамента в Twitter.

Происшествия Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.

Политика Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Общество В Москве открыли музей истории проституции В Москве открыли музей истории проституции Художник и коллекционер Валерий Переверзев сегодня открыл на Арбате музей истории проституции.

Общество Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Политика На Украине перед выборами президента наступил «день тишины» На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.

Авто Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России Самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Политика Михаил Ходорковский обвинил в аресте Абызова главу «Альфа-Банка» Причиной ареста бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова стал его конфликт с «Альфа-Банком», заявил 29 марта Михаил Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Шоу-бизнес Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Космос НАСА испытало первый марсианский вертолет Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.

Авто Названы пять надежных автомобилей, которые не ломаются десятилетиями Автомобильные эксперты канала «АвтоЛента» назвали пятерку самых надежных машин, которые служат своему хозяину верой и правдой и не ломаются в течение десятилетий, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».

Политика Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.

Космос NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.

Армия и оружие В Донбассе обострилась ситуация перед украинскими выборами Как сообщили в пресс-центре ДНР, из соображений безопасности в Донецке пришлось отменить запланированные на выходные митинг и концерт на главной площади города.