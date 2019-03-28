США пригрозили России новыми санкциями из-за ВенесуэлыРИА Новости 15:20

с чего всё началось

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу. Трансляция брифинга опубликована на официальной странице Госдепартамента в Twitter.

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Происшествия Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.

Политика Болтон: в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний из других стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, передает Reuters.

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