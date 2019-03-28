Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за ВенесуэлыРИА Новости 15:20
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу. Трансляция брифинга опубликована на официальной странице Госдепартамента в Twitter.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Интерфакс - Россия08:11
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США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой
Новостной фронт14:35
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