Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400РИА Новости 11:40
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.
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Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Воспитательницу детского сада в Подмосковье обвиняют в педофилии
Воспитательница частного детского сада в Подмосковье приставала в спальне к дошкольнику.
Обновлено в 11:20
Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика
Владимир Путин уволил двух генералов после дела Голунова
Президент Владимир Путин уволил двух генералов после дела Ивана Голунова.
Обновлено в 11:57
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС
Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
Обновлено в 07:26
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Культура
Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва
Обновлено в 12:32
Технологии
Из-за войны между «Билайн» и Mail.ru у абонентов снизилась скорость подключения к «ВКонтакте»
«Билайн» заявил о технических проблемах со стороны Mail.ru Group, из-за которых абоненты оператора подключаются к сервисам компании («ВКонтакте», «Одноклассникам», «Юле», Delivery Club) со сниженной скоростью.
Обновлено в 13:30
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Наука
Специалисты раскрыли секрет долголетия летучих мышей
Международная группа ученых провела эксперимент с несколькими видами летучих мышей, живущих более 25 лет.
Обновлено в 11:47
Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции
Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Вульва родившей австрийки стала выделять грудное молоко
Вульва 29-летняя женщины из Австрии начала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Вооруженные грабители расстреляли работников склада в Ессентуках
По данным следствия, вечером 12 июня текущего двое неизвестных в масках с оружием пробрались на территорию склада одного из магазинов в поселке РККА (Рабоче-крестьянская красная армия) города Ессентуки и расстреляли 34-летнего мужчину, еще двоих ранили.
Обновлено в 09:30
Общество
Умер экс-глава «Водоканала Петербурга» Феликс Кармазинов
Сегодня, 13 июня, после продолжительной болезни ушел из жизни Феликс Кармазинов — бессменный глава петербургского «Водоканала» на протяжении 30 лет.
Обновлено в 07:09
Наука
Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых планет
Ученые привыкли искать потенциально "живые" планеты в "зоне обитаемости" — так называется слой пространства вокруг звезды, на поверхности расположенных в котором планет может существовать жидкая вода.
Обновлено 11 июня в 08:47
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Футбол
«Крылья» возьмут в аренду Дмитрия Комбарова
32-летний россиянин входит в список футболистов, которых красно-белые намерены отпустить, а самарцы готовы взять игрока в аренду. (Сергей Егоров) Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года.
Обновлено в 12:47
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Алексей Пушков высмеял «переименование» Киева
Комментируя решение кабмина Украины об изменении написания слова «Киев», член Совфеда Алексей Пушков иронично заметил, что теперь-то уж в «незалежной» ситуация непременно улучшится.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто
«АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus
В ходе регулярного мониторинга автомобильного рынка России экспертам удалось выяснить, что с прошлого месяца «АвтоВАЗ» поменял опции 2 модификаций LADA Largus.
Обновлено в 04:48