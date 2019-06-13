Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400РИА Новости 11:40
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.
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Армия и оружие
США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
Обновлено в 18:50
Политика
Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений
Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
ЖКХ
Власти Новосибирска расставили акценты в ремонте теплосетей
В июне стартовал сезон капитальных ремонтов на теплосетях Новосибирска.
Обновлено в 05:27
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Украина не получала от России предложений о мировом соглашении по газовому спору, заявил 13 июня исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Обновлено в 16:06
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Лондонский "Челси" и туринский "Ювентус" договорились о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Обновлено в 18:38
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Экономика
ВТБ потребует признать несостоятельными компании группы БФК
ВТБ потребует признать несостоятельными компании группы БФК Банк ВТБ намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве пяти компаний, связанных с группой БФК — одним из крупнейших в Сибири производителей пластиковых окон.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пожар в Измайловском кремле потушен
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Политика
Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США
Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
Обновлено в 16:32
Кино
Фантастический экшен «Люди в чёрном: Интернэшнл» стал лучшим в День России
Собрав в первый день проката 80 млн рублей, новым лидером кинопроката стал фантастический комедийный экшен «Люди в чёрном: Интернэшнл».
Обновлено вчера в 18:12
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Культура
Вячеслав Бутусов удостоен звания заслуженного артиста России
Обновлено в 19:35
Кино
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Обновлено в 18:06
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено в 11:49
Наука
Петербургские чомги научились использовать чаек для охраны птенцов
Чомги, живущие в петербургском заказнике "Северное побережье Невской губы", научились изменять сроки инкубации яиц так, чтобы выводить и растить птенцов одновременно с черными крачками и озерными чайками.
Обновлено 11 июня в 06:10
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52