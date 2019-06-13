Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400РИА Новости 11:40

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.
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США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

РИА Новости11:40

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Известия13:12

В США не исключили санкций против Индии из-за покупки С-400

RT на русском13:02

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Lenta.ru12:09

США грозят Индии из-за плана покупки российских С-400

Газета.Ru15:26

США уговаривают Индию не закупать С-400

Комсомольская правда11:35

США уговаривают Индию не покупать С-400 и грозят ей санкциями

ТАСС10:57
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Армия и оружие

США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры

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Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.
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Власти Новосибирска расставили акценты в ремонте теплосетей

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Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Космонавт Сергей Рязанский написал книгу о жизни экипажей на МКС

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«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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Обновлено в 18:58
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Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
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«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

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Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

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ВТБ потребует признать несостоятельными компании группы БФК

ВТБ потребует признать несостоятельными компании группы БФК Банк ВТБ намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве пяти компаний, связанных с группой БФК — одним из крупнейших в Сибири производителей пластиковых окон.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Пожар в Измайловском кремле потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
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Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
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Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома США

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня.
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Собрав в первый день проката 80 млн рублей, новым лидером кинопроката стал фантастический комедийный экшен «Люди в чёрном: Интернэшнл».
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«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории

"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
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Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии, заявил бывший президент страны Степан Месич в интервью газете "Известия".
Обновлено в 17:42
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Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
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У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
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