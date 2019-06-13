Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400РИА Новости 11:40

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.
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США грозят Индии из-за плана покупки российских С-400

Газета.Ru15:26

США уговаривают Индию не закупать С-400

Комсомольская правда11:35

В США не исключили санкций против Индии из-за покупки С-400

RT на русском13:02

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Lenta.ru12:09

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РИА Новости11:40

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Известия13:12

США уговаривают Индию не покупать С-400 и грозят ей санкциями

ТАСС10:57
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Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

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УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
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В США избавляются от китайских онкологов

Ведущие американские институты пытаются убрать из своих стен китайских ученых-исследователей в области онкологии.
Обновлено в 14:23
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

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СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
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Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Культура

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»

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Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Футбол

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
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Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
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Польский суд вынес приговоры по делу о гибели лайнера Качиньского

Обновлено в 15:11
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США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

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Общество

Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
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Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?

Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Культура

В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

Заслуженный художник РФ скончался 12 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Спорт

Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020

Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
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Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

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Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Технологии

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

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Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
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