Политика
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400РИА Новости 11:40
Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Она пояснила, что это может ограничить возможность Нью-Дели по совместимости с американскими вооружениями.
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Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Политика
В США избавляются от китайских онкологов
Ведущие американские институты пытаются убрать из своих стен китайских ученых-исследователей в области онкологии.
Обновлено в 14:23
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области
Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»
Обновлено в 07:49
Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
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Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
Обновлено в 12:41
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Игры
Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?
Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скончался 12 июня на 59-м году жизни после продолжительной болезни В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер заслуженный художник РФ, скульптор Александр Пальмин.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Богомолов дал откровенное интервью Собчак
Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Спорт
Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020
Сборная России сумела переиграть команду Италии в отборочной встрече чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 30:23.
Обновлено в 14:21
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Технологии
Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»
Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19