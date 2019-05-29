Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за ИранаРИА Новости вчера в 14:45
Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.
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Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Саакашвили встречали в Киеве украинским гимном
С ансамблем, песнями, плясками и настоящей давкой среди журналистов в киевском аэропорту Борисполь два часа назад встречали беглого грузина Саакашвили.
Обновлено вчера в 14:47
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено 28 мая в 14:05
Общество
Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями
Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
При крушении вертолёта на Украине погибли четыре человека
«В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Задержаны десятки участников ОПГ, промышлявшие в сфере ЖКХ
Задержаны десятки участников ОПГ, включая ее лидеров. В помещениях, арендованных преступниками под офисы, проведены обыски.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году
По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
Обновлено 28 мая в 21:29
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией
Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста
16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 12:30
Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 04:21
Кино
Назван опередивший по популярности «Игру престолов» сериал
«Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, обогнав по популярности «Игру престолов» и заняв первое место в списке.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Кнессет впервые в истории Израиля проголосовал за самороспуск
До сих пор в истории страны не было ни одного случая, чтобы по итогам парламентских выборов не было сформировано правительство.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь
Выступая с отчетом в Законодательной Думе Томской области сегодня, 30 мая, губернатор Сергей Жвачкин выступил против строительства третьего моста через Томь за счет средств областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
На Украине горит разведывательный корабль ВСУ
Обновлено вчера в 03:49
Армия и оружие
Трамп отрицает, что хотел «убрать с глаз долой» корабль «Джон Маккейн»
Ранее газета Wall Street Journal написала, что Трамп в ходе визита на другой американский корабль на военной базе Йокосука в Японии потребовал "убрать с глаз долой" эсминец "Джон Маккейн", который находился там на ремонте.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты
Intel показала прототип двухэкранного ноутбука
Обновлено вчера в 06:02
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).
Обновлено 28 мая в 13:14
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10