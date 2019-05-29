Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за ИранаРИА Новости 14:45
Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.
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Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Политика
Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными
Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Энергетика
Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки
Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.
Обновлено в 09:01
Игры
Стала известна дата выхода игры Death Stranding
Обновлено в 19:41
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
Авто
Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах
Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено в 19:02
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Авто
Renault вывела на тесты новый компактный кроссовер
Компания Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер.
Обновлено в 11:28
Наука
Назван смертельно опасный для сердца продукт
Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Экономика
ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Общество
Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку
Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 16:49
Кино
Бросил перчатку: провокация Фатиха Акина полна лирики и юмора
Даже бросил на какое-то время прикладываться к бутылке и нашел приличную работу.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14