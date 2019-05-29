Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за ИранаРИА Новости 14:45

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.
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США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

РИА Новости14:45

Bloomberg: США пригрозили Европе санкциями за механизм обхода американских санкций

ТАСС10:25

США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана

Rambler News Service11:44

США угрожают санкциями Европе за сотрудничество с Тегераном

BFM.ru15:05

США пригрозили странам ЕС санкциями

Взгляд.ру10:51

Bloomberg узнал об угрозе Вашингтона Европе из-за торговли с Ираном

РБК14:31

США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном

News.ru11:04
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Политика

Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными

Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).
Обновлено в 16:53
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Общество

Собянин наградил победителя предпринимательской премии «Прорыв года»

Обновлено в 14:43
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки

Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.
Обновлено в 09:01
Игры

Стала известна дата выхода игры Death Stranding

Обновлено в 19:41
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

Обновлено в 14:42
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено 27 мая в 23:59
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.
Обновлено в 17:34
Авто

Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах

Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Авто

Renault вывела на тесты новый компактный кроссовер

Компания Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер.
Обновлено в 11:28
Наука

Назван смертельно опасный для сердца продукт

Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.
Обновлено в 15:32
Экономика

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
Обновлено в 06:01
Общество

Мэр якутского города заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку

Игрок КВН вышел в костюме супермена и с фотографией градоначальника вместо маски на лице Мэр города Вилюйска в Якутии Нюргустан Афанасьев заставил игрока КВН через суд извиниться за шутку и за использование имени и фотографии человека без его согласия, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру».
Обновлено в 16:49
Кино

Бросил перчатку: провокация Фатиха Акина полна лирики и юмора

Даже бросил на какое-то время прикладываться к бутылке и нашел приличную работу.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
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