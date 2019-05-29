Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за ИранаРИА Новости вчера в 14:45

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.
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США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

РИА Новостивчера в 14:45

Bloomberg узнал об угрозе Вашингтона Европе из-за торговли с Ираном

РБКвчера в 14:31

Bloomberg: США пригрозили Европе санкциями за механизм обхода американских санкций

ТАССвчера в 10:25

США угрожают санкциями Европе за сотрудничество с Тегераном

BFM.ruвчера в 15:05

США пригрозили странам ЕС санкциями

Взгляд.рувчера в 10:51

США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана

Rambler News Serviceвчера в 11:44

США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном

News.ruвчера в 11:04
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Финансы

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

Обновлено в 02:20
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие

Противолодочные корабли ТОФ отразили налет «вражеской» авиации

Обновлено в 03:18
Происшествия

Самолет A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 03:26
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Гаджеты

Intel показала футуристический игровой ноутбук

Обновлено вчера в 08:12
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Общество

В Италии умерла собака, прожившая у могилы хозяина 10 лет

В итальянском поселении Панца, расположенном на острове Искья, скончалась собака Николетта, которая свыше десять лет прожила возле могилы своего хозяина.
Обновлено в 03:02
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Экономика

Антипинский НПЗ может восстановить нефтепереработку до 1 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод может восстановить нефтепереработку до 1 июля 2019 года, сообщил в четверг глава региона Александр Моор во время отчета по итогам 2018 года в областной думе.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Алессандро Матераццо потратил 3 млн рублей на пластику

Алессандро Матераццо, проживающий пару лет в США, решил сделать пластику и отдал за нее 3 млн рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

Иран отвергает обвинение Болтона в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана отвергает обвинения советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в том, что Тегеран стоит за предполагаемым саботажем нефтяных танкеров у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 02:52
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес

Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук

Обновлено в 01:27
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:39
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
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