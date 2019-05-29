Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за ИранаРИА Новости 14:45
Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями, если европейские государства запустят механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер.
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Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Хоккей
Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»
Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Общество
Муссомели, Локана и другие итальянские города, где вам продадут жилье по привлекательным ценам
Обновлено в 17:00
Технологии
Британские врачи предупредили о вреде вейпов
Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.
Обновлено в 20:08
Происшествия
На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:06
Здоровье
Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась
Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено в 18:12
Футбол
Азар сделал дубль, «Арсенал» ответил голом Ивоби в финале ЛЕ
Бельгийский полузащитник лондонского клуба «Челси» Эден Азар сделал дубль для своей команды в финальном матче розыгрыша Лиги Европы против «Челси».
Обновлено в 16:36
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Футбол
Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду
Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено в 14:52
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Экономика
В «МегаФоне» назначили нового финдиректора
Новым финансовым директором оператора мобильной связи «МегаФон» станет Никита Орлов.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Финансы
Уровень закредитованности российских семей вырос за год на 5% - ОНФ
Уровень закредитованности домохозяйств (семей) в среднем по России в первом квартале 2019 года вырос до 28%, год назад этот показатель составлял 23%, следует из отчета Общероссийского народного фронта (ОНФ), оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:20
Политика
Бутину перевели в тюрьму во Флориде
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Политика
Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку
Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400
Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:23
Политика
Зеленский порекомендовал чиновникам перейти на шаурму
Президент Украины посоветовал своим коллегам-политикам тоже перейти на шаурму.
Обновлено в 11:46