США пригрозили Европе новыми пошлинамиГазета.Ru вчера в 23:15

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

Транспорт Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».

Футбол Головин объяснил, почему выбрал «Монако» вместо «Челси» Напомним, полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля 2018 года за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.

Хоккей Бобровский пропустил тренировку «Коламбуса» из-за травмы Российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский пропустил тренировку команды в понедельник из-за травмы, сообщил журналист Брайан Хеджер на своей странице в Twitter.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Авто Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.

Армия и оружие Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".

Политика Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия» Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».

Экономика Число мигрантов в России достигло исторического минимума За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указывают они.

Общество WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.

Кино В США скончался актер Сеймур Кэссел По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

Политика Президент Казахстана выступит во вторник с обращением к гражданам В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной на протяжении трех десятилетий, покинул пост, заявив, что стране необходимо "новое поколение" лидеров .

Гаджеты Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля.

Политика Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.

Происшествия В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Происшествия Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки В ночь на 9 апреля рейс Москва - Новосибирск вынужденно приземлился в международном аэропорту Уфы из-за того, что у одной из пассажирок проявились признаки эпилептического приступа.

Армия и оружие Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.

Происшествия Прокуратура начала проверку обрушения кровли на заводе в Дзержинске Прокуратура города Дзержинска Нижегородской области начала проверку по факту обрушения кровли в цехе на территории завода "Дзержинскхиммаш", в результате которого погиб человек.

Экономика Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.

Экономика МТС задумалась о покупке онлайн-кинотеатра ivi ПАО "МТС" ведет переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.