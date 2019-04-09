Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинамиГазета.Ru вчера в 23:15
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
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В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
Солнце может «обстрелять» Землю плазменным дождём
Обновлено вчера в 06:15
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
Происшествия
В Приамурье сошли с рельсов шесть вагонов поезда
Обновлено в 02:28
Общество
Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже
Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Здоровье
Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Футбол
Пеле выписан из больницы Парижа
Легендарный бразильский футболист Пеле, который ранее был госпитализирован в Париже, выписан из больницы.
Обновлено в 01:12
Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
В Оренбуржье суд удовлетворил прокурорский иск к Минздраву
Прокурор направил иск в суд, и тот согласился с доводами надзорного ведомства в полном объеме.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет Конфликт произошел из-за ревности.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
СМИ узнали о предстоящем разводе дочери Владимира Винокура
Отвечая на вопрос СМИ о разводе, Анастасия Винокур опровергла эту информацию.
Обновлено в 00:30
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Космос
Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера
Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Правительство Индии решило купить у России 463 танка
Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Компания Hyundai показала внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Общество
Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны
Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
Обновлено в 01:24