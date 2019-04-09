Политика

США пригрозили Европе новыми пошлинамиГазета.Ru вчера в 23:15

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США предупредили ЕС о введении пошлин на европейские товары

Интерфаксвчера в 21:55

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

ТАССвчера в 20:08

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕС

RT на русскомвчера в 21:40

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

РБКвчера в 21:21

В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС

Московский Комсомолецвчера в 20:15

США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС

Коммерсантъвчера в 21:48

В США заявили о возможности введения новых пошлин на товары из Евросоюза

РИА Новостивчера в 19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человек, среди которых — фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Космос

Солнце может «обстрелять» Землю плазменным дождём

Обновлено вчера в 06:15
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
Происшествия

В Приамурье сошли с рельсов шесть вагонов поезда

Обновлено в 02:28
Общество

Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже

Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Политика

Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия

В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Политика

Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено вчера в 09:28
Здоровье

Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега

Обновлено в 01:00
Футбол

Пеле выписан из больницы Парижа

Легендарный бразильский футболист Пеле, который ранее был госпитализирован в Париже, выписан из больницы.
Обновлено в 01:12
Футбол

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Энергетика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье

В Оренбуржье суд удовлетворил прокурорский иск к Минздраву

Прокурор направил иск в суд, и тот согласился с доводами надзорного ведомства в полном объеме.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь

Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет Конфликт произошел из-за ревности.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

СМИ узнали о предстоящем разводе дочери Владимира Винокура

Отвечая на вопрос СМИ о разводе, Анастасия Винокур опровергла эту информацию.
Обновлено в 00:30
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Космос

Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера

Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Правительство Индии решило купить у России 463 танка

Британское оборонное издание Janes сообщило, что правительство Индии решило купить у России 463 танка Т-90МС.
Обновлено в 02:33
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Авто

Компания Hyundai показала внешность нового бюджетного кроссовера

Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Общество

Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны

Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
Обновлено в 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное