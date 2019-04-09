Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинамиГазета.Ru вчера в 23:15
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Читать в источнике
Оценить30
Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристРИА Новости вчера в 19:46
Подробнее о событии
Показать все источники
В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Пикап Jeep Gladiator станет звездой Пасхального сафари
Новый пикап Jeep Gladiator послужил базой для шести концептов, по традиции подготовленных для ежегодного Пасхального сафари (Easter Jeep Safari).
Обновлено в 03:38
Происшествия
Генпрокуратура обнародовала объем хищений в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Более 1,6 миллиарда рублей были похищены на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:29
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
Обновлено в 01:53
Технологии
«Почта России» ввела онлайн-оплату услуг ЖКХ
«Почта России» запустила специальный сервис для онлайн-оплаты коммунальных услуг и мобильной связи.
Обновлено в 01:42
Политика
США и Иран стирают грань международного терроризма
В 2007 году Казначейство США обвинило Силы ”Кудс” (подразделение КСИР, отвечающее за операции за рубежом) ”в поддержке терроризма” и охарактеризовало организацию как ”основное оружие Ирана для осуществления политики поддержки террористических и повстанческих группировок”.
Обновлено 07 апреля в 01:11
Происшествия
Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы
Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:59
Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализы
В штабе кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского прокомментировали призыв действующего главы государства Петра Порошенко повторно сдать анализы на наркотики.
Обновлено в 02:39
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Наука
Учёные назвали продукт, помогающий сохранить память до старости
Свежий чеснок помогает противостоять возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью.
Обновлено в 03:38
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают инвестиции в биткойн невыгодными
Большинство россиян считают вложения в биткойн невыгодной инвестицией.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Кроссовер JAC S3 получил дизайн в стиле нового Hyundai Santa Fe 2019
В движение новый JAC S3 приводится 1,5-литровым 116-сильным атмосферным агрегатом, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором CVT.
Обновлено в 02:31
Футбол
Челси — Вест Хэм 2:0
«Челси», набрав 66 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 показали в защитном чехле
В сети показали рендеры нового флагмана OnePlus 7, который до сих пор не анонсирован производителем.
Обновлено в 03:07