США пригрозили Европе новыми пошлинамиГазета.Ru вчера в 23:15

Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.

В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

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