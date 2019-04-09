Политика
США пригрозили Египту санкциями за закупку Су-35Слово и Дело вчера в 02:48
Египет и ряд других стран, которые планируют закупить российское вооружение, могут столкнуться с американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также с его последствиями.
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В США подтвердили намерение ввести санкции против Египта из-за российских Су-35
Газета.Ruвчера в 17:56
В Вашингтоне рассчитывают, что Египет откажется от российских Су-35
Московский Комсомолецвчера в 19:55
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Происшествия
Двое 17-летних подростков в Тыве убили мужчину и изнасиловали его жену
В столице Тывы двое подростков совершили сразу два преступления. Ни насмерть забили мужчину и изнасиловали его супругу.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Певец Эмин поздравил приемную дочь Амину с днем рождения
9 апреля Амина празднует свой очередной день рождения, и ее приемный отец решил сделать ей трогательный подарок.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 00:33
Баскетбол
Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»
Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Политика
На Украине признали невыполнение Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Здоровье
Больница скорой медпомощи в Ангарске получила 5 новых машин
Ангарская городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) получила пять новых скорых, сообщили ИА «БайкалПост» 9 апреля в пресс-службе правительства Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Премьер Пакистана о деле F-16: правда всегда побеждает
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский премьер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что «правда всегда побеждает, поэтому ее лучше придерживаться в политике».
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
«ПСЖ» и «Рома» интересуются полузащитником «Спартака» Фернандо
Обновлено вчера в 12:51
Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено вчера в 18:51
Экономика
Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту реальных зарплат
Министерство экономического развития России снизило прогноз по росту реальных зарплат в стране на текущий год до 1,1% с 1,4%, говорится в документах ведомства.
Обновлено вчера в 22:25
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Сергей Баталов рассказал, почему не смог познакомиться с родным отцом
Сергей Баталов в "Судьбе человека" рассказал, что только в 17 лет узнал о том, что его растит не родной отец.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено вчера в 09:31
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Шоу-бизнес
«ИП Пирогова» и «Волк»: Елену Подкаминскую ждет новая работа в сериалах
"ИП Пирогова" стал на сегодняшний день самым успешным проектом канала "Супер", и сейчас его многочисленные поклонники с нетерпением ждут выхода второго сезона.
Обновлено в 00:47
Политика
Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос
Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.
Обновлено вчера в 11:33