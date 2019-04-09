Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35Газета.Ru 21:25
Слова представителя передает ТАСС. Данное заявление представитель сделала, отвечая на вопрос, намерен ли президент США Дональд Трамп вводить санкции в отношении Египта из-за того, что последний намерен приобрести российские истребители Су-35.
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Армия и оружие
В ДНР уличили ВСУ в попытках скрыть награбленное в Донбассе от ОБСЕ
Бойцы ВСУ скрывают от ОБСЕ и вывозят бесчисленное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.
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Обновлено в 07:33
Общество
Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Экономика
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Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.
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Технологии
В Перу запускают систему блокировки мобильных телефонов в случае их кражи
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Общество
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
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Армия и оружие
В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных США
Трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в Афганистане погибли при взрыве самодельного взрывного устройства.
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Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
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Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт
Военная полиция сможет фиксировать нарушения ПДД гражданскими
В России разработается новый закон, по которому служащие Военной автоинспекции (ВАИ) могут фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
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Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Происшествия
В Красноярске сгорел цех по производству стеклотары
Обновлено в 22:45
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Общество
Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде
Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
Обновлено в 22:13
Политика
В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Общество
Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров
Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.
Обновлено в 20:28
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Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста
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Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
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Обновлено в 21:53
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
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Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
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Обновлено в 22:27
Общество
Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России
Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
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Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
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