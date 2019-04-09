Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35Газета.Ru 21:25

Слова представителя передает ТАСС. Данное заявление представитель сделала, отвечая на вопрос, намерен ли президент США Дональд Трамп вводить санкции в отношении Египта из-за того, что последний намерен приобрести российские истребители Су-35.
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США обозлились на Египет за покупку российских истребителей

URA.Ru23:00

В Вашингтоне отреагировали на сообщение о покупке Египтом российских Су-35

ФАН21:44

В Белом доме прокомментировали сообщения о закупке Египтом Су-35

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США напомнили об «угрозе санкций» покупающим российское оружие странам

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В США заявили, что покупающим оружие у РФ странам нужно помнить об угрозе санкций

ТАСС18:08

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Газета.Ru21:25

В Вашингтоне прокомментировали информацию о закупке Египтом Су-35

Московский Комсомолец18:41
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Армия и оружие

В ДНР уличили ВСУ в попытках скрыть награбленное в Донбассе от ОБСЕ

Бойцы ВСУ скрывают от ОБСЕ и вывозят бесчисленное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Общество

Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Экономика

«ТехЦветмет» готова инвестировать в месторождения никеля в Венесуэле - министр

Российская компания "ТехЦветмет", реализующая проекты на Кубе и в Гватемале, готова инвестировать в месторождение Loma de Niquel в Венесуэле, сообщил в Twitter министр развития экологической горнорудной промышленности Венесуэлы Виктор Кано.
Обновлено в 22:39
Технологии

В Перу запускают систему блокировки мобильных телефонов в случае их кражи

Перу сделало серьезный шаг в борьбе с кражей смартфонов, введя регистрацию мобильных устройств по номеру IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), следует из сообщения министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 22:25
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено в 05:04
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Политика

Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Армия и оружие

В Афганистане при взрыве бомбы погибли четверо военных США

Трое американских военнослужащих и один военный-контрактник возглавляемой НАТО военной коалиции в Афганистане погибли при взрыве самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 06:32
Авто

Автомобили Ravon вернутся в Россию

Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

Военная полиция сможет фиксировать нарушения ПДД гражданскими

В России разработается новый закон, по которому служащие Военной автоинспекции (ВАИ) могут фиксировать нарушения правил дорожного движения гражданскими водителями.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Происшествия

В Красноярске сгорел цех по производству стеклотары

Обновлено в 22:45
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Общество

Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде

Мощный снегопад обрушился на восток Канады. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.
Обновлено в 22:13
Политика

В США суд запретил высылать в Мексику беженцев из третьих стран

Суд в Калифорнии заблокировал исполнение указа президента США Дональда Трампа, предписывающего возвращать обратно в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран.
Обновлено в 20:30
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Общество

Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров

Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.
Обновлено в 20:28
Футбол

Адвокаты братьев Кокориных обжаловали продление ареста

Обновлено в 11:11
Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено в 23:03
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 22:27
Общество

Норму учебной нагрузки для школьников решили ввести в России

Чтобы исправить ситуацию, в ОНФ предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.
Обновлено в 02:44
Происшествия

На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину

Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
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