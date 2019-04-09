Политика
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35Известия вчера в 21:11
Закупка Египтом российских самолетов Су-35 повлечет за собой санкции. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что подобные покупки влекут за собой применение ограничительных мер в соответствии с законодательством.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
В США подтвердили намерение ввести санкции против Египта из-за российских Су-35
Газета.Ruвчера в 17:56
В Вашингтоне рассчитывают, что Египет откажется от российских Су-35
Московский Комсомолецвчера в 19:55
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено вчера в 02:32
Гаджеты
В Сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено вчера в 22:13
Здоровье
Пять внутриутробных переливаний крови спасли жизнь младенцу в Томске
Обновлено вчера в 11:19
Политика
На Украине признали невыполнение Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Наука
Содержащийся в перце капсаицин замедляет развитие рака легких
Главный компонент перца чили — вещество под названием капсаицин — замедлило рак легких у модельных грызунов.
Обновлено 08 апреля в 06:07
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона
Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено вчера в 15:22
Здоровье
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори
В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В сирийской провинции Эль-Кунейтра восстанавливают инфраструктуру
Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:06
Культура
Утерянная запись выступления The Beatles 1966 года найдена в Мексике
Обновлено вчера в 22:01
Общество
В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Мужчина до смерти изнасиловал собаку невесты из-за ревности и мести
В США мужчина изнасиловал собаку возлюбленной, потому что женщина вовремя не пришла домой.
Обновлено в 00:03
Хоккей
Дацюк не собирается заканчивать карьеру
Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Павел Дацюк не собирается заканчивать карьеру.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 10:06
Здоровье
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено вчера в 04:47
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Страны ЕАЭС пока не готовы к полной отмене торговых ограничений с Китаем - ЕЭК
Страны ЕАЭС пока не готовы к созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, заявила в интервью РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:06
Наука
Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости
Обновлено вчера в 21:58