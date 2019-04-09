США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35Известия 21:11

Закупка Египтом российских самолетов Су-35 повлечет за собой санкции. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что подобные покупки влекут за собой применение ограничительных мер в соответствии с законодательством.

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Общество Россияне назвали размер достойной зарплаты Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.

Здоровье Энергетикам оставили свободу оборота Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.

Общество В России впервые признали дискриминацию трансгендера Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.

Кино Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.

Общество Конкурс по сбору вторсырья объявили в Новосибирске Соответственно, есть главный приз, есть награды за первое, второе и третье места.

Шоу-бизнес Звезда «Игры престолов» показала фото после инсульта Известная актриса, звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк опубликовала фотографии, которые были сделаны в 2011 году – тогда она перенесла тяжелую форму инсульта и проходила восстановление.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Армия и оружие Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.

Футбол 182 человека были задержаны по итогам матча «Спартак» – ЦСКА Несколько человек были привлечены к ответственности за использование пиротехники и нанесение телесных повреждений 182 человека были задержаны по итогам матча 22-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА, заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Политика Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.

Происшествия Кокорин обратился к журналистам после заседания суда Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы.

Армия и оружие Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

Гаджеты В Microsoft разрешили пользователям не извлекать флешку безопасно Как говорится, люди делятся на два вида: те, которые переживают за свою флешку, и те, кто извлекают ее, наплевав не рекомендации.

Здоровье Рекламу детских молочных смесей могут запретить Реклама детских смесей, заменяющих грудное молоко, может быть запрещена.

Политика Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху» Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин, выступая перед членами комитета по финансовым услугам палаты представителей США, отказался ответить на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю в его развлекательной компании RatPac-Dune Entertainment в 2017 году, однако заверил: «Это был не русский».

Политика Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.

Экология Южно-Сахалинск мобилизует силы для встречи весны в чистоте В конце совещания Сергей Надсадин призвал руководителей предприятий мотивировать сотрудников личным примером, а также пригласил жителей областного центра принять участие в предстоящих субботниках, чтобы в кратчайшие сроки помочь коммунальщикам привести город в порядок после зимы, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Наука Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество Компанию «Хенда-Сибирь» обязали восстановить томские леса Всего, по данным надзорного ведомства, «Хенда-Сибирь» заготавливает древесину на территории лесного фонда общей площадью 355 тыс. га.

Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

Происшествия Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.

Армия и оружие На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.