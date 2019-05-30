Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в ТурциюLenta.ru 15:51

30 мая посол Турции в США Сердар Калыч пообещал, что страна разместит F-35 вне зоны покрытия С-400. Он подчеркнул, что российские ЗРК будут находиться в двух конкретных районах Турции. Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от приобретения российского оружия.
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Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции

РБК17:27

Пентагон вновь пугает Турцию катастрофическими последствиями покупки С-400

Московский Комсомолец17:31

Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» из-за покупки Турцией С-400

RT на русском14:45

В Пентагоне заявили о катастрофических последствиях покупки Турцией С-400

ТАСС15:10

Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35, заявил Пентагон

РИА Новости14:49

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Lenta.ru15:51

Катастрофические последствия для НАТО: в Пентагоне оценили приобретение Турцией С-400

РЕН ТВ14:44
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37
Политика

Кремль обеспокоен падением доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов граждан, и этот процесс вызывает обеспокоенность госструктур, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:09
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Космос

Российские космонавты взяли мазки с поверхности МКС

Обновлено вчера в 15:46
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Политика

Миссия МВФ покинула Украину на неопределённое время

Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства, – поспешил признаться в лояльности президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки

По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Авто

Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для рынка РФ

Пока же предлагается заказать автомобиль по цене от 2 844 000 рублей за базовую комплектацию, а в 3 406 000 рублей оценили топовый вариант.
Обновлено в 09:23
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Происшествия

На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о нелюбви модных дизайнеров к Ольге Бузовой

Ксения Собчак посвятила новый выпуск программы "Осторожно, Собчак!", опубликованный на ее YouTube-канале 29 мая 2019 года, миру моды и инстаграма.
Обновлено в 08:41
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске

Обновлено в 13:22
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»

Обновлено в 12:08
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Обновлено в 07:38
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Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
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Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми отдохнул у реки

Знаменитый шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри выбрался на природу.
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