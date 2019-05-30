Армия и оружие
США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в ТурциюLenta.ru 15:51
30 мая посол Турции в США Сердар Калыч пообещал, что страна разместит F-35 вне зоны покрытия С-400. Он подчеркнул, что российские ЗРК будут находиться в двух конкретных районах Турции. Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от приобретения российского оружия.
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Пентагон вновь пугает Турцию катастрофическими последствиями покупки С-400
Московский Комсомолец17:31
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