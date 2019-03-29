Политика
США приготовили новые санкции против РоссииГазета.Ru вчера в 13:31
США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК. Рубль на этой новости упал к евро и доллару.
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с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.RT на русскомвчера в 11:28
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Дело Скрипалей обернулось подготовкой расширения санкций США против банков РФ
Народные новостивчера в 12:21
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