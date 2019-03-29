США приготовили новые санкции против РоссииГазета.Ru вчера в 13:31

с чего всё началось

США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК. Рубль на этой новости упал к евро и доллару.

Авто Названы пять надежных автомобилей, которые не ломаются десятилетиями Автомобильные эксперты канала «АвтоЛента» назвали пятерку самых надежных машин, которые служат своему хозяину верой и правдой и не ломаются в течение десятилетий, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.

Важное за сутки Назван идеальный способ похудения для диабетиков Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.

Единоборства Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219 Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Сын Павла Воли «начал готовить» свой stand up Накануне в Хайфе с успехом прошел концерт stand up-комика, о чем на своей странице в социальной сети Instagram написала жена Павла Ляйсан Утяшева.

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

Шоу-бизнес Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.

Армия и оружие Уникальный управляемый снаряд конструируют в России Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Политика Законы о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу В пятницу, 29 марта, в силу вступили федеральные законы о фейковых новостях и об оскорблении власти и государственной символики.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана «Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.

Политика Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.

Армия и оружие Американский беспилотник заметили у берегов Крыма Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.

Футбол «Лион» минимально обыграл «Ренн» «Лион» одержал победу над «Ренном» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Происшествия На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Экономика Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.

Политика Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.