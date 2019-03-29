США приготовили новые санкции против РоссииГазета.Ru 13:31

с чего всё началось

США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК. Рубль на этой новости упал к евро и доллару.

Политика Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.

Происшествия Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.

Армия и оружие Стартовала Международная олимпиада курсантов по иностранному языку В Михайловской военной артиллерийской академии стартовала всеармейская V Международная олимпиада курсантов по иностранному языку.

Шоу-бизнес Юлий Гусман перенес операцию на сердце Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.

Происшествия Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.

Общество Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.

Авто Названы пять надежных автомобилей, которые не ломаются десятилетиями Автомобильные эксперты канала «АвтоЛента» назвали пятерку самых надежных машин, которые служат своему хозяину верой и правдой и не ломаются в течение десятилетий, сообщает PRIMPRESS.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Общество Депутаты Петербурга предлагают узаконить фудшеринг В ходе рассмотрения вопроса, депутаты предложили ввести налоговые льготы, поощряющие организации, которые активно занимаются подобной благотворительной деятельностью.

Политика Гудков подал иск против закона об оскорблении власти Сегодня, 29 марта, оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в суд иск против закона о неуважении к государству, а также против его автора члена Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и подписанта вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Культура Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.

Технологии «Яндекс» отказался от Mediascope Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.

Происшествия Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.

Единоборства Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219 Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков из России победил американца Майка Джаспера на турнире Bellator 219 в Темекуле (Калифорния, США).

Экономика Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.