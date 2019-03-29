Политика
США приготовили новые санкции против РоссииГазета.Ru 13:31
США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК. Рубль на этой новости упал к евро и доллару.
Читать в источнике
Оценить250
с чего всё началось
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.RT на русском11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 23:36
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Стартовала Международная олимпиада курсантов по иностранному языку
В Михайловской военной артиллерийской академии стартовала всеармейская V Международная олимпиада курсантов по иностранному языку.
Обновлено в 08:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Авто
Названы пять надежных автомобилей, которые не ломаются десятилетиями
Автомобильные эксперты канала «АвтоЛента» назвали пятерку самых надежных машин, которые служат своему хозяину верой и правдой и не ломаются в течение десятилетий, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 17:00
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Общество
Депутаты Петербурга предлагают узаконить фудшеринг
В ходе рассмотрения вопроса, депутаты предложили ввести налоговые льготы, поощряющие организации, которые активно занимаются подобной благотворительной деятельностью.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Жители Прибайкалья ощутили подземные толчки
Обновлено в 22:16
Политика
Гудков подал иск против закона об оскорблении власти
Сегодня, 29 марта, оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в суд иск против закона о неуважении к государству, а также против его автора члена Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса и подписанта вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Обновлено в 07:00
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено в 19:49
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Технологии
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 14:37
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Политика
Марию Бутину попросили выслать из США
Обновлено в 16:21
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Единоборства
Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219
Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков из России победил американца Майка Джаспера на турнире Bellator 219 в Темекуле (Калифорния, США).
Обновлено в 22:20
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10