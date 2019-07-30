Политика
США предложили Германии подключиться к защите Ормузского проливаЭхо Москвы 13:00
Как рассказали агентству РИА Новости в немецком МИДе, Берлин принял это к сведению, но не стал давать Вашингтону никаких обещаний.
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с чего всё началось
«Германия, Франция и Великобритания могли бы помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», – приводит 30 июля слова американской дипмиссии в Берлине агентство DPA.Фонтанка.Ру07:15
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:29
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Экономика
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