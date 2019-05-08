США превращаются из союзника Германии в её противникаВести.Ru 07:07

Берлину впору выстраивать альянсы против Вашингтона, считает автор статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.

США превращаются из союзника Германии в её противника

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