Политика

США превращаются из союзника Германии в её противникаВести.Ru 07:07

Берлину впору выстраивать альянсы против Вашингтона, считает автор статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
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Дружба ФРГ и США «разбита вдребезги», считает немецкий журналист

Газета.Ru06:37

Вассерман объяснил, почему дружба США и Германии «разбилась вдребезги»

ФАН05:46

Немецкий журналист заявил о разбитой вдребезги дружбе Германии с США

URA.Ru02:09

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Известия05:28

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

News.ruвчера в 23:15

Немецкий журналист заявил о «вдребезги разбитой» дружбе Германии и США

РЕН ТВвчера в 23:00

Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с США

РИА Новостивчера в 22:13
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Политика

Путин потребовал пресечь проведение госзакупок под конкретные компании

Сомнительные практики организации конкурсов для госзакупок необходимо пресекать, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Обновлено в 10:06
Экономика

ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Мария Погребняк смутила Бузову во время совместного ужина на теплоходе

Девушка пригласила звезду поужинать в ресторане на теплоходе.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Польше откроют доступ к фрагментам Ту-154, хранящимся в Смоленске

Обновлено в 10:43
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Общество

В Петербурге в Параде Победы примет участие звонарь со звонницей

В петербургском военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые примет участие звонарь с передвижной звонницей.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Экономика

Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Экономика

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Обновлено в 07:48
Общество

Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину

Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
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