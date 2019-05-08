Политика
США превращаются из союзника Германии в её противникаВести.Ru 07:07
Берлину впору выстраивать альянсы против Вашингтона считает автор статьи в немецком издании Suddeutsche Zeitung. Во многих случаях США уже следует воспринимать как противника.
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Кино
Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным
Обновлено в 07:02
Политика
Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец
Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.
Обновлено в 07:24
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Обновлено в 06:19
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву
Обновлено в 07:10
Политика
Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе
В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае
Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Огненное ДТП под Челябинском унесло жизни 4 человек
Обновлено в 05:19
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено в 04:42
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Музыка
Эксперты не верят в успех Сергея Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 07:29
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Экономика
ЦБ сократил численность сотрудников на 5 тыс. в 2018 году
"В целом в результате проведенной работы предельная численность работников Банка России в 2018 году уменьшилась на 5,0 тыс. единиц (на 9%) и составила 50,6 тыс. единиц", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
ВКС РФ и сирийская армия отбили атаку боевиков на «Хмеймим»
Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1, вновь попытались прорвать линию обороны правительственных войск, но были отброшены союзными силами САР.
Обновлено в 05:59
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Названы недостатки внедорожника Chevrolet Niva
Продлевают ей жизнь регулярные замены масла, в идеале — через каждые 45–50 тыс. км. Кроме того, при покупке внедорожника Chevrolet Niva всегда стоит учитывать несколько вещей: всегда надо возить с собой запасной расширительный бачок, контролировать на постоянной основе все технические жидкости, следить за качеством топлива, которое может повредить чувствительный нейтрализатор.
Обновлено в 03:28
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50