Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35Известия 22:46

США приняли решение прекратить прием летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35. Как сообщает Reuters, следствием данного решения стала покупка Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.
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США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

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Как США ответят Турции на покупку С-400 у РФ, узнало Reuters

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США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

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ТК Звезда21:59

Reuters: США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на F-35

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
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