США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400REGNUM 00:20

с чего всё началось

Власти Соединенных Штатов приняли решение отказаться от обучения турецких пилотов на американских истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters. По данным издания, решение было принято из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.

Экономика Акционер банка «Восточный» потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба Юуспов заявляет, что если обвиняемые возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, он готов ходатайствовать о смягчении наказания.

Общество Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.

Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

Происшествия Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ» После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

Энергетика Цены на нефть стабилизировались Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.

Здоровье В пензенские медицинские организации придет более 400 новых сотрудников Новую работу ищут не только студенты. 47 врачей и 248 средних медицинских работников тоже участвуют в распределении.

Авто Названы самые уязвимые для угона в России автомобили Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.

Экономика Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Наука ДНК руками человека: зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом Девять лет назад американские ученые во главе с генетиком Крейгом Вентером объявили, что создали первый в мире живой организм с полностью синтезированным геномом — бактерию Mycoplasma mycoides, которая является возбудителем легочных заболеваний у крупного рогатого скота и домашних коз.

Финансы МЭР сохраняет прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар Министерство экономического развития РФ сохраняет среднегодовой прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар.

Общество Шестое июня стало самым жарким днём с начала года Четверг, 6 июня, стало самым жарким днём с начала 2019 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Футбол Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет» Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.

Экономика В России растет «смертность» бизнеса Лишь в пяти регионах РФ по итогам 2018 года количество вновь созданных предприятий превышает количество закрывшихся.

Происшествия Норвежская Equinor эвакуировала рабочих с платформы в Северном море Норвежская государственная компания Equinor эвакуировала персонал с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Авто АвтоВАЗ отказался от производства универсала Lada Vesta SW Sport Вполне вероятно, в будущем модельный ряд компании будет расширен, когда "АвтоВАЗ" увидит потребности клиентов в "спортивном" универсале и рентабельность выпуска подобный модели.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Политика Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.

Общество «Закон Яровой» пошел по судам Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Армия и оружие Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.

Политика Роскомнадзор выступил за отмену штрафов за нарушение возрастной маркировки Роскомнадзор может отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.