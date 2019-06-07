Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400REGNUM 00:20

Власти Соединенных Штатов приняли решение отказаться от обучения турецких пилотов на американских истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters. По данным издания, решение было принято из-за покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400.
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Как сообщило в пятницу агентство Рейтер
 со ссылкой на источники, США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на F-35.
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