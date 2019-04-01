Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400Известия 15:16

Власти США перестали поставлять Турции военную продукцию, связанную с новейшим военным самолетом F-35, из-за планов Анкары купить российские зенитно-ракетные системы С-400. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
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