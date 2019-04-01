Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400РИА Новости вчера в 14:35

Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
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