Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400РИА Новости вчера в 14:35
Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
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Военный проект Турции и США заморозят из-за российских С-400, подтвердили в Пентагоне
Газета.Ruвчера в 18:58
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Политика
Ищенко: Тимошенко призвала защищать голоса, но было уже поздно
Слова политолога прозвучали в ходе пресс-конференции «Президентские выборы на Украине: итоги первого тура» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
Обновлено вчера в 15:11
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
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Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО
Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше
Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Екатеринбурге ночью из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка
Ночью в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга из окна четвертого этажа выпал ребенок.
Обновлено вчера в 23:54
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Россияне высказали мнение об объединении России и Белоруссии
Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 00:40
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Авто
Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис
Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакатастрофе, произошедшей 31 марта днем в Германии, погибла совладелец и глава совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено 31 марта в 16:41
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика
В Чернобыле появится солнечная электростанция
Дата начала строительства новой солнечной электростанции близ Чернобыля пока неизвестна. Проект находится на стадии голосования.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Космос
Россия запустит в космос первый спутник Туниса
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer лишится рамы и станет дешевле
По информации издания Autohome, "посвежевший" Trailblazer лишится рамы и предстанет в облике обычного кросса с несущим кузовом и достаточно простой муфтой подключения задних колес.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Авто
УАЗ выпустит «Русский Prado» за полтора миллиона рублей
Новинку уже прозвали "Русским Prado". Стоимость такой машины составит 1,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:09