Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400РИА Новости 14:35

Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США могут прекратить программу F-35 с Турцией из-за покупки С-400

ТАСС18:55

США подтвердили, что могут прекратить программу F-35 с Турцией из-за С-400

РИА Новости17:34

Reuters: США остановили поставки Турции оборудования для F-35

Коммерсантъ15:31

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

РБК16:41

США ищут альтернативных поставщиков деталей для F-35 вместо Турции

RT на русском17:40

Военный проект Турции и США заморозят из-за российских С-400, подтвердили в Пентагоне

Газета.Ru18:58

США прекратили сотрудничество с Турцией по F-35 из-за российского оружия

Lenta.ru15:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Политика

Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией

Согласно исследованию ВЦИОМа, приуроченному ко Дню единения России и Белоруссии, россияне положительно оценивают нынешние связи двух стран.
Обновлено в 17:01
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Авто

Завод Hyundai в Петербурге увеличил в 1 квартале производство на 4%

Напомним, в прошлом году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал инвестиционный контракт (СПИК).
Обновлено в 13:10
Политика

Партия Эрдогана проиграла муниципальные выборы в Анкаре и Стамбуле

Обновлено в 12:37
Кино

Скончался российский актер Александр Васильев

Обновлено в 21:14
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Происшествия

При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено в 10:22
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Авто

Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено в 06:29
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Наука

Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда

Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
Обновлено в 14:00
Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Общество

«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году

Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 21:32
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Космос

На архивных снимках NASA обнаружили лунный город с башней

Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте снимки лунной поверхности, найденные в архивах NASA.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Норвегии решили повторить аварию с затонувшим фрегатом

Обновлено в 13:58
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

В компании указали, что сейчас в Нью-Йорке работают семь крупнейших в мире центров по беспилотникам, несколько ключевых технологических университетов, ряд перспективных компаний-производителей и множество стартапов.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков

Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Стефания Маликова подверглась критике из-за попыток выглядеть старше

Стефания Маликова в очередной раз подверглась критике со стороны фанатов из-за попыток выглядеть старше своего возраста.
Обновлено в 11:41
Космос

Россия запустит первый спутник для Туниса

Обновлено в 13:43
Политика

В Европарламенте назвали почти неизбежным Brexit без сделки

По мнению Верхофстадта, Великобритания имеет последний шанс для того, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию "или же ее ждет падение в пропасть".
Обновлено в 20:48
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»

В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное