США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400РИА Новости 14:35

Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.

Политика МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.

Происшествия В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.

Экономика Детские игрушки могут подорожать в России на 20% Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Здоровье Россиян предупредили об опасности гематогена Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.

Происшествия Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.

Происшествия Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.

Транспорт Аэропорт «Толмачёво» переходит на летнее расписание «С 31 марта в аэропорту Толмачёво начнёт действовать летнее расписание с открытием новых рейсов, возобновлением сезонных маршрутов и увеличением частоты по ряду направлений», - рассказали в аэропорту.

Наука Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.

Происшествия В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.

Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Армия и оружие Боевые корабли НАТО прибыли в порт Одессы Два корабля Военно-морских сил Канады и Испании прибыли в Одессу в понедельник, 1 апреля.

Политика Украина сделала бессрочными разрешения на пересечение линии соприкосновения Украина изменила сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения в Донбассе были изменены.

Армия и оружие National Interest назвал российский МиГ-29 монстром Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.

Армия и оружие Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе Индийские военные провели противоспутниковые испытания 27 марта, сбив спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после успешного уничтожения спутника заявил, что отныне страна стала космической державой, отметив, что испытания не были направлены против какого-либо государства.

Экономика Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).