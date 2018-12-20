Армия и оружие
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в СирииРоссийская газета09:12
Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории САР предусматривает приостановку бомбовых ударов по "ИГ", передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Накануне американский лидер заявил о победе над радикалами "ИГ" в Сирии.
Российская газета09:12
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Армия и оружие
Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны Украины
Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160
Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Крейсер «Петр Великий» поразил учебную цель в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии
По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты
В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Зеленодольский СЗ удостоен премии «Золотая идея»
АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" удостоен премии "Золотая идея". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду
Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце
Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Во время учений в Японии десантники США уронили парашют
Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
КНДР потребовала от США вывести войска с территории Южной Кореи
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Почти 50 боевиков были ликвидированы на Северном Кавказе в 2018 году
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Шри-Ланки
В порт прибыли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на ливано-израильской границе
Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с ливанским послом в Москве Шауки Бу Нассаром обстановку в районе «голубой линии» ООН, которая разделяет Ливан и Израиль.
Обновлено в 12:41