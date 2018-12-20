Армия и оружие

США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
Российская газета
09:12

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории САР предусматривает приостановку бомбовых ударов по "ИГ", передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Накануне американский лидер заявил о победе над радикалами "ИГ" в Сирии.
Российская газета09:12

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Reuters: США прекратят бомбардировки ИГ в Сирии

Коммерсантъ09:45

Reuters узнал о прекращении авиаударов по ИГ при уходе США из Сирии

РБК09:29

США отменили встречи в ООН по вопросу мира в Сирии

Росбалт10:15

СМИ: США прекращают авиаудары по ИГ в Сирии

RT на русском09:07

Reuters: приказ Трампа о выводе войск предусматривает окончание авиаударов США в Сирии

ТАСС09:02

США отменили встречи по Сирии в ООН

Газета.Ru09:55

США прекратят бомбить ИГ

Lenta.ru08:54
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Армия и оружие

Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны Украины

Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160

Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Крейсер «Петр Великий» поразил учебную цель в Баренцевом море

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота

Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии

По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты

В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Зеленодольский СЗ удостоен премии «Золотая идея»

АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" удостоен премии "Золотая идея". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном

В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду

Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце

Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Во время учений в Японии десантники США уронили парашют

Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

КНДР потребовала от США вывести войска с территории Южной Кореи

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Почти 50 боевиков были ликвидированы на Северном Кавказе в 2018 году

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Шри-Ланки

В порт прибыли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на ливано-израильской границе

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с ливанским послом в Москве Шауки Бу Нассаром обстановку в районе «голубой линии» ООН, которая разделяет Ливан и Израиль.
Обновлено в 12:41
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