Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории САР предусматривает приостановку бомбовых ударов по "ИГ", передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Накануне американский лидер заявил о победе над радикалами "ИГ" в Сирии.

США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии

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