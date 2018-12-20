Армия и оружие
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в СирииРоссийская газета09:12
Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск с территории САР предусматривает приостановку бомбовых ударов по "ИГ", передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. Накануне американский лидер заявил о победе над радикалами "ИГ" в Сирии.
Российская газета09:12
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Обновлено в 09:00
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Армия и оружие
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Армия и оружие
ДНР: ВСУ увеличивают своё присутствие в Донбассе
Украинские вооружённые силы увеличивают своё присутствие в Донбассе.
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Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации БФ отработали бомбометание на полигоне в Калининградской области
Обновлено в 10:06