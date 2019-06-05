США предъявили Турции ультиматум из-за С-400Газета.Ru 01:54

с чего всё началось

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф".

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".

Политика Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Наука Представлен концепт V-образного авиалайнера Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.

Футбол Неймар может пропустить Кубок Америки Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.

Общество Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.

Авто Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Общество В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.

Политика Контактная группа в Минске рассмотрит вопрос о снятии блокады Донбасса Снятие экономической блокады обсудят на следующем заседании контактной группы 19 июня. «Это был бы большой прогресс», — отметил Сайдик.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Общество Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.

Шоу-бизнес Актёр сериалов «Солдаты» и «Кадетство» попал в больницу Актёр Виталий Абдулов, который снимался в фильме "Превосходстве Борна", а также в сериалах "Кадетство", "Солдаты", "Молодёжка", был экстренно доставлен в одну из клиник Москвы.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина намерена увеличить грудь Диана Шурыгина обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором призналась, что хотела увеличить размер груди еще год назад, однако тогда врач посоветовал ей временно отложить операцию и еще раз все обдумать.

Хоккей Джим Беннинг: «Хотим, чтобы Трямкин вернулся в „Ванкувер“» Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сообщил, что клуб заинтересован в возвращении защитника Никиты Трямкина.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.