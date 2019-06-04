Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400Газета.Ru 01:54

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф".
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Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила
 представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC.
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Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
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Американский политик, постоянный представитель США при НАТО c 28 августа 2017 года. Сенатор США от штата Техас в 1993-2013 годах, член республиканской партии.
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