США предъявили Турции ультиматум из-за С-400Газета.Ru 01:54

с чего всё началось

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф".

Армия и оружие В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.

Политика Зеленский раскрыл планы на Саакашвили Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Владимир Зеленский подготовился к диалогу с Россией на словах Что может ускорить начало переговоров Киева и Москвы Вести переговоры с Россией, но противодействовать «Северному потоку-2»: президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с лидерами ЕС и НАТО в рамках первого зарубежного визита.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Общество В Росреестре уточнили, что аэропорты сохранят прежние названия «Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Происшествия В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол СМИ сообщили об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева По информации издания, в ходе встречи было принято решение об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.

Экономика На ПМЭФ привезли золотой «Aurus» На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».

Политика В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.

Экономика АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании В АвтоВАЗе напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).

Культура Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Экономика РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы Гуманитарный голод Российские граждане считают, что сейчас в школах нужно больше внимания уделять преподаванию русского языка и истории.

Политика Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.

Политика Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Шоу-бизнес Сябитовой потребовалась помощь врачей из-за двух лет без отпуска На своей странице в социальной сети Instagram Роза рассказала своим подписчикам, что трудится без отпуска уже два года, боясь, что невыполненные дела могут вырасти как снежный ком, и накрыть звезду телеэкрана с головой.