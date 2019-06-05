Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400ФАН вчера в 22:41

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.
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с чего всё началось
Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила
 представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC.
Ведомостивчера в 19:36

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США предъявили в НАТО ультиматум Турции из-за С-400

Газета.Ru02:28

США предложили Турции определиться с покупкой российских С-400 до конца недели

Ведомостивчера в 19:36

США потребовали от Турции в течение недели сделать выбор между российским и американским вооружением

Коммерсантъ00:42

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

ФАНвчера в 22:41

Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400

РИА Новости01:23

Постпред США в НАТО: Турция должна сделать выбор между F-35 и С-400

Росбалтвчера в 19:14

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

Интерфаксвчера в 19:03
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
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Зеленский поблагодарил Бога за то, что Супрун не лечит его и его семью

Супрун, которая за свои реформы, не снискавшие популярность ни у одного из слоев украинского общества, получила в СМИ прозвища «министр смерти» и «доктор смерть».
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.
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Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Авто

BMW представила обновленное семейство BMW M8

Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре найдено тело шестой жертвы серийного убийцы

На Кипре обнаружили тело еще одной жертвы серийного убийцы — останки были извлечены из красного ядовитого озера Коккинопезоула, расположенного в населенном пункте Митсеро, что в двадцати восьми километрах от Никосии, столицы Республики Кипр.
Обновлено в 02:59
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Культура

Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
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Вышел анонсирующий трейлер игры по мотивам «Джуманджи: Зов джунглей»

Обновлено вчера в 11:34
Политика

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:18
Политика

Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.
Обновлено в 06:59
Футбол

Неймар может пропустить Кубок Америки

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.
Обновлено в 06:42
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Авто

Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод

5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось

Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:15
Политика

Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык

Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.
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Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика

Еврокомиссия начнет дисциплинарное расследование против Италии

По данным итальянских СМИ, Еврокомиссия может начать расследование в отношении бюджетной политики итальянского правительства.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
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В Германии потерпел крушение воздушный шар

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

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Политика

Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.
Обновлено в 05:55
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

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Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
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Кэй Бэйли Хатчисон
Американский политик
Американский политик, постоянный представитель США при НАТО c 28 августа 2017 года. Сенатор США от штата Техас в 1993-2013 годах, член республиканской партии.
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