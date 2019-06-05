Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400ФАН вчера в 22:41
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.
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с чего всё началось
Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC.Ведомостивчера в 19:36
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США предложили Турции определиться с покупкой российских С-400 до конца недели
Ведомостивчера в 19:36
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После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
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