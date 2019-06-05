США предъявили Турции ультиматум из-за С-400ФАН вчера в 22:41

с чего всё началось

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна отказаться от закупки российских систем ПВО С-400.

Политика Зеленский поблагодарил Бога за то, что Супрун не лечит его и его семью Супрун, которая за свои реформы, не снискавшие популярность ни у одного из слоев украинского общества, получила в СМИ прозвища «министр смерти» и «доктор смерть».

Футбол Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед» Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил готовность возглавить «Манчестер Юнайтед».

Политика Зеленский назвал главу Еврокомиссии теплым дядькой Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера теплым дядькой и классным мужиком.

Происшествия Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.

Авто BMW представила обновленное семейство BMW M8 Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.

Происшествия В ядовитом озере на Кипре найдено тело шестой жертвы серийного убийцы На Кипре обнаружили тело еще одной жертвы серийного убийцы — останки были извлечены из красного ядовитого озера Коккинопезоула, расположенного в населенном пункте Митсеро, что в двадцати восьми километрах от Никосии, столицы Республики Кипр.

Авто На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Футбол Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».

Культура Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.

Политика Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину Россия не отказывается от пролонгации газовых транзитных соглашений с Украиной, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Аваков отказался уходить в отставку из-за гибели ребёнка Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что не уйдёт в отставку из-за гибели пятилетнего мальчика, убийство которого вменяется двум полицейским.

Футбол Неймар может пропустить Кубок Америки Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар может пропустить стартующий 14 июня Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Авто Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.

Происшествия Сообщение о минировании отеля «Савой» в Москве не подтвердилось Информация о "минировании" отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.

Экономика Всемирный банк предрек замедление российской экономики Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Экономика Еврокомиссия начнет дисциплинарное расследование против Италии По данным итальянских СМИ, Еврокомиссия может начать расследование в отношении бюджетной политики итальянского правительства.

Политика Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.

Политика Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма назвал Минск единственным местом, где можно проводить "нормальный диалог" по урегулированию в регионе, он считает абсурдом переносить переговоры из столицы Белоруссии.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.