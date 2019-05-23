Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвиненийLenta.ru вчера в 16:27
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. Вашингтон обвинил Ассанжа в нарушении закона о шпионаже.
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Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Москвичей предупредили об опасности нападения агрессивных ворон
Выводящие в мае-июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосприроды, дав советы, как действовать в подобных случаях.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Здоровье
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Кисти девочки отличались: если на левой руке два дополнительных пальца срослись, то на правой два лишних выросли из большого пальца.
Обновлено в 00:02
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Общество
В выходные на Сахалине будет жарко
В предстоящие выходные дни с Китая и Монголии на южную часть Сахалина начнёт поступать очень тёплый сухой воздух.
Обновлено в 00:38
Футбол
«Спортинг» может перехватить Малиновского у «Спартака»
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский, которым всерьёз интересуется московский "Спартак", может продолжить карьеру в "Спортинге".
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено вчера в 14:10
Хоккей
Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов
Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес
33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров
33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию с Huawei
Президент США Дональд Трамп не исключил, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Политика
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 22:08
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные
Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25-26 мая, осадки продолжатся и в начале следующей недели.
Обновлено в 00:03