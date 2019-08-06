Политика
США предупредили Китай и Россию насчет МадуроГЛАС.RU вчера в 09:36
В заключении политик указал на то, что нельзя проводить выборы в Венесуэле, пока при власти находится Николас Мадуро. Это связано с опасением Вашингтона касательно возможности его правительства манипулировать избирательным процессом.
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Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В Ингушетии на территории села Вознесенское введён режим КТО
Обновлено вчера в 23:58
Космос
В Музее космонавтики презентовали космический фотоаппарат
В Музее космонавтики презентовали проект лунного микроспутника — компактного космолёта, который сможет сфотографировать поверхность Луны в мельчайших деталях.
Обновлено 05 августа в 06:51
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Британец впервые поиграл в лотерею и обеспечил себя на всю жизнь
Британец всегда мечтал стать сценаристом, и он надеется, что с такой финансовой стабильностью сможет воплотить свою мечту в жизнь.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Поддержанный Снуп Доггом стартап стал самым дорогим в Европе
Шведская компания Klarna, которая предоставляет финансовые онлайн-услуги, стала самым дорогим европейским стартапом в сфере финансовых технологий, пишет Bloomberg.
Обновлено в 00:01
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%
Китайский Народный банк (ЦБ) принял решение снизить курс юаня к доллару еще примерно на 0,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве
Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
Выше спрос: региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов
Российским авиакомпаниям в ближайшие два десятилетия понадобится около 800 самолетов для региональных линий.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты умышленного поджога лесов в Сибири
Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Приамурье бесследно исчезли две девочки
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Обновлено вчера в 10:17
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено вчера в 05:38
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Российский авторынок замедлил свое падение
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40