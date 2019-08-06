Политика

США предупредили Китай и Россию насчет МадуроГЛАС.RU вчера в 09:36

В заключении политик указал на то, что нельзя проводить выборы в Венесуэле, пока при власти находится Николас Мадуро. Это связано с опасением Вашингтона касательно возможности его правительства манипулировать избирательным процессом.
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Мадуро заявил о готовности к диалогу с США

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На Николаса Мадуро давят словами и санкциями

Коммерсантъвчера в 18:09
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Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

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В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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Поддержанный Снуп Доггом стартап стал самым дорогим в Европе

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Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
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В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:57
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ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%

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Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
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Генпрокуратура России выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

В Приамурье бесследно исчезли две девочки

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
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В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем

Обновлено вчера в 16:55
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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Обновлено вчера в 10:17
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

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Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
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