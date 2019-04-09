Политика
США решили ввести новые пошлины на товары из ЕСГоворит Москва 02:59
Оценить35
Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристРИА Новости вчера в 19:46
Подробнее о событии
Показать все источники
В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее чиновник Пак и водитель Соловчук прибыли на заседание Кокорина и Мамаева.
Обновлено в 07:20
Авто
Volkswagen представил обновленный фургон Transporter
Мировая премьера обновленного фургона Volkswagen Transporter T6.1 должна состояться в рамках выставки bauma, которая пройдет в Мюнхене в текущем году.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Общество
Жванецкий отменил концерт из-за тяжелой травмы
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий отменил юбилейный концерт в Светлогорске Калининградской области, который должен был состояться 14 апреля.
Обновлено в 07:31
Гаджеты
В сеть «слили» характеристики новых Honor 20 и Honor 20 Pro от Huawei
Huawei в скором времени представит две свои новинки Honor 20 и Honor 20 Pro. В сеть «слили» их характеристики.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Макгрегор устроил драку в ирландском пабе после слов о русских
Макгрегор выступал на сцене в одном из пабов Дублина. Это не понравилось одному из посетителей, который заявил: "Русские избили тебя".
Обновлено в 01:31
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Кино
Данелию проводили в последний путь овациями
Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию проводили в последний путь аплодисментами, сообщает RT.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Полезные и вредные свойства редиса назвали ученые
Специалисты рассказали о полезных и вредных свойствах редиса.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Обновлено в 05:53
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Сын Хворостовского вырос копией отца
В Instagram вдовы Дмитрия Хворостовского появилась фотография повзрослевшего сына покойного оперного певца – 15-летнего Максима Хворостовского.
Обновлено в 07:09
Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Наука
Ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда с 1961 года
Обновлено в 05:45
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение «За Зеленского»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента сообщил о создании депутатского объединения "За следующего президента Украины Зеленского В. А.".
Обновлено в 05:36
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Москве
В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:54
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис для изучения правил дорожного движения
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис для изучения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе соцсети.
Обновлено в 05:07
Авто
Автомобили Tesla будут объезжать ямы на автопилоте
Создатель компании Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из пользователей "Твиттера" сообщил, что функция "обруливания" ям на дорогах "определённо появится" в ближайшем времени.
Обновлено в 06:18
Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Общество
Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:24
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Авто
Lexus подтвердил выпуск минивэна
Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57