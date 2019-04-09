США решили ввести новые пошлины на товары из ЕСГоворит Москва 02:59

Наша конечная цель – достичь соглашения с ЕС, чтобы положить конец всем субсидиям на строительство крупных гражданских авиалайнеров, которые не соответствуют нормам ВТО. Когда ЕС прекратит выделять эти вредоносные субсидии, дополнительные сборы, введенные США, можно будет снять.

Предварительно в список вошли сыры, оливковое масло, филе лосося, вино и ковры.

США решили ввести новые пошлины на товары из ЕС

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