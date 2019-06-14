США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерамиRT на русском вчера в 22:22

Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона в причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами

Экономика Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов впервые с июля 2014 года - данные торгов.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик» В сообщении говорится, что утром 14 июня в доме редактора «Черновика» прошел обыск, после чего его самого увезли в следственное управление СКР по Дагестану.

Происшествия В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествия В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.

Хоккей «Барыс» усилился вратарем «Тампы» Канадский вратарь Эдди Паскуаль стал игроком «Барыса». Сообщается, что голкипер подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.

Культура Анатолий Вассерман назвал «кучей недоучек» фанатов сериала «Чернобыль» Журналист и публицист Анатолий Вассерман выступил с критикой тех, кто восхищается недавно вышедшим сериалом HBO «Чернобыль».

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Экономика Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров Сбербанк полностью устранил проблему подмены мошенниками его номеров, выступает за законодательный запрет использования в России подобных программ, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.

Общество 36 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов На сегодняшний момент в регионе 20 ребят сдали химию на высший балл, двое показали исключительное знание истории, пятеро выпускников отлично сдали литературу и восемь получили 100 баллов за профильную математику.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Баскетбол Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

Транспорт На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Экономика Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Общество Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.

Общество В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.