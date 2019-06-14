Армия и оружие
США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерамиRT на русском вчера в 22:22
Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона в причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
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Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Экономика
Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов
Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов впервые с июля 2014 года - данные торгов.
Обновлено в 03:24
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Огромное количество танков стоит на границе Ростовской области и Украины
На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик»
В сообщении говорится, что утром 14 июня в доме редактора «Черновика» прошел обыск, после чего его самого увезли в следственное управление СКР по Дагестану.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара
Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 03:26
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Хоккей
«Барыс» усилился вратарем «Тампы»
Канадский вратарь Эдди Паскуаль стал игроком «Барыса». Сообщается, что голкипер подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
Обновлено в 01:54
Общество
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах «жестью»
Обновлено в 03:32
Культура
Анатолий Вассерман назвал «кучей недоучек» фанатов сериала «Чернобыль»
Журналист и публицист Анатолий Вассерман выступил с критикой тех, кто восхищается недавно вышедшим сериалом HBO «Чернобыль».
Обновлено в 03:14
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Сбербанк решил проблему подмены мошенниками его номеров
Сбербанк полностью устранил проблему подмены мошенниками его номеров, выступает за законодательный запрет использования в России подобных программ, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 02:50
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Общество
36 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
На сегодняшний момент в регионе 20 ребят сдали химию на высший балл, двое показали исключительное знание истории, пятеро выпускников отлично сдали литературу и восемь получили 100 баллов за профильную математику.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Развитие парламентаризма обсудят в Москве представители 110 стран
1-2 июля в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма".
Обновлено в 02:15
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Баскетбол
Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Экономика
Деньги на ветер: пенсии собираются вложить в зеленую энергетику
В Банке России «Известиям» сообщили, что подготовили проект документа, который станет первым шагом для возможности частных фондов вкладывать в социально значимые проекты, в том числе в альтернативной энергетике.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года
Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 10:38
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07