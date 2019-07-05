Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»Известия 18:59

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI). Как сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ, Грин обсудил проект с представителями «Большой семерки» 4 и 5 июля.
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Четыре пункта программы: как США намерены бороться с «пагубным влиянием Кремля»

РЕН ТВ17:55

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Известия18:59

В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

RT на русском18:29

«Концепцию противодействия Кремлю» обсудили США и «Большая семёрка»

News.ru18:35

В США представили концепцию противодействия «злонамеренному влиянию Кремля»

РИА Новости21:25

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»

Газета.Ru16:36

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием Кремля»

РБК15:18
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве

Шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были задержаны в четверг, 4 июля, в Москве, сообщило 5 июля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:32
Общество

Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»

Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Происшествия

Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали

Обновлено в 17:19
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 15:16
Общество

Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети

Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Здоровье

В России от гриппа привьют работников зоопарков и птицеферм

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, предлагается губернаторам российских регионов обеспечить иммунизацию населения к сезону гриппа и ОРВИ в 2019/2020 годах.
Обновлено в 12:19
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Футбол

«Барселона» представила Френки де Йонга

Обновлено вчера в 16:01
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Общество

Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут

Обновлено в 09:28
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Общество

Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.
Обновлено в 21:30
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Политика

Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.
Обновлено в 19:46
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес

61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини

Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
Политика

Перехваченный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки

Обновлено 03 июля в 19:10
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Ранее Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 21:26
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 19:28
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